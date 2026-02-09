Haberler

Kilis'te "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda aile yapısının korunması ve toplumsal değişim süreçleri ele alındı. Program, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) işbirliğinde "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi konferans salonundaki çalıştayın açılışında konuşan Doç. Dr. Nedim Öz, toplumsal değişim sürecinde evlilik algısı üzerinde durdu.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler verdi.

Programa, Kilis Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şentürk, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve öğretmenler katıldı.

Yarın da devam edecek olan çalıştay, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve aile odaklı ortak bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

