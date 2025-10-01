Haberler

Küresel Sumud Filosuna İsrail Müdahalesi Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından durdurulması, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylemciler, müdahaleye tepki gösterdi.

(ANKARA) - Gazzze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından durdurulması Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi.

Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail güçleri tarafından durduruldu. Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Polis ekileri konutun etrafından yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler, filoya destek sloganları atarak dağıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de sürpriz ayrılık! 8 maçın dördünü kazanan teknik adam takımdan gönderildi

Türkiye'de sürpriz veda! 8 maçın 4'ünü kazanan hoca gönderildi
Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.