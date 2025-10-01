Küresel Sumud Filosuna İsrail Müdahalesi Protesto Edildi
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından durdurulması, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Eylemciler, müdahaleye tepki gösterdi.
(ANKARA) - Gazzze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosunun İsrail tarafından durdurulması Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi.
Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail güçleri tarafından durduruldu. Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Polis ekileri konutun etrafından yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler, filoya destek sloganları atarak dağıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel