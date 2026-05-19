İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale: Zefiro teknesi durduruldu

İsrail güçleri, Gazze ablukasını kırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na ait 'Zefiro' teknesine müdahale ederek mürettebatı gözaltına aldı. Şu ana kadar 61 tekne durdurulurken, 9 tekne Gazze'ye ilerliyor.

(ANKARA) - İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği bildirildi. Filoya ait "Zefiro" isimli teknenin canlı yayın sırasında durdurulduğu, mürettebatın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamalara göre şu ana kadar toplam 61 tekneye el konulurken, 9 tekne Gazze'ye ilerlemesini sürdürüyor.

Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan uluslararası sivil girişim Küresel Sumud Filosu'nun canlı olarak yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçleri Küresel Sumud Filosu'na ait "Zefiro" isimli tekneye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında teknede bulunan mürettebat gözaltına alındı ve gemideki canlı yayın sistemi devre dışı bırakıldı.

Filonun resmi internet sitesinde yer alan izleme verilerine göre, şu ana kadar 61 tekneye el konuldu. 9 teknenin ise Gazze'ye doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Filonun, farklı ülkelerden çok sayıda aktivist ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla 70'e yakın tekneyle 2026 yılı Mayıs ayı ortalarında yola çıktığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

