Küresel Sumud Filosu'ndaki Vatandaşlarımız Güvenle Ülkemize Döndü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın bir bölümü ülkemize sağ salim döndü, kalanların getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar ve ilgili tüm kurumlarımızın eş güdümlü çalışmaları neticesinde, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın bir bölümü ülkemize sağ salim döndü, kalanların getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği ve esenliği her zaman önceliğimizdir."