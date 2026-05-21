Haberler

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivist ülkelerine döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan iki Ürdün vatandaşının, Vadi Araba Sınır Kapısından ülkeye döndüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu.

Aralarında 78 Türk katılımcının da yer aldığı aktivistler, dün İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilmiş, gece saatlerinde de Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA / Laith Anwar Jad#an Al
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

Boynundaki kolyenin değeri olay oldu!
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı

Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü