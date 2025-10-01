Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yolculuğunu Sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yaşar Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." dedi.

Yavuz, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in dün gece filoya müdahale edeceğine ilişkin bir beklentinin olduğunu hatırlatan Yavuz, bunu öngördüklerini de belirtti.

Yavuz, "İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz." diye konuştu.

Gece 00.00'dan sonra İsrail'in müdahale etmek için hazırlık yaptığına dair anonslar yapıldığını hatırlatan Yavuz, filoya karşı bir firkateynin geldiği konusunda uyarı yapıldığını dile getirdi.

Yavuz, şöyle devam etti:

"(İsrail güçleri) Sanırım 04.00-04.30 gibi göründüler. Bir bot üzerimize doğru geldi. Tam bizim geminin önüne geldi. Bizim gemilerden biri mi diye baktık ancak değildi. Sonra yanımızda durdu, biz müdahale edecekler diye beklerken, 1-2 saat beklediler. Sonra da çekip gittiler. Yine botların arasında dolaştı. En büyük gemimiz olan Alma'nın etrafında birkaç tur attılar. Saat 05.30'a kadar 1 saate yakın taciz ettiler. Belki korku vermeye çalıştılar, belki de paniklerler mi diye nabzımızı ölçtüler. Belki de bugüne dair dünyanın nabzını ölçmeye çalıştılar. Belki dünya ülkelerinin, halklarının İsrail'in bu küstahlığı karşısında tepki koyup koymayacağını ölçtüler. Belki de mesele oydu. 05.30 gibi çektiler, gittiler."

"Umudumuz bu gece Gazze'ye varmak"

Müdahalelere rağmen bütün aktivistlerin moralinin yerinde olduğunu vurgulayan Yavuz, yola çıkmalarının üstünden 1 ay geçtiğini hatırlattı.

Yavuz, filoda 50 civarında ülkeden, farklı kültürden ve inançtan insanlar bulunduğunun, herkeste Gazze'ye gideceğine ve Gazzeli çocuklara ulaşacağına dair bir inanç ve umut olduğunun altını çizdi.

İsrail'in müdahale edeceği veya gözaltına alınacakları olasılığına dair hiçbir endişe duymadıklarına işaret eden Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." şeklinde konuştu.

Yavuz, Gazzeli çocuklara ve insanlara onların yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

İsrail'in sabah saatlerindeki müdahalesinden sonra filonun biraz aksadığını söyleyen Yavuz, ???????buna rağmen bu gece Gazze'ye ulaşmak istediklerini kaydetti.