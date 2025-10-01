Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye İlerliyor: Tehlikeli Zaman Dilimi

İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan, gece boyunca süren İsrail tacizlerinin ardından bugünün çok daha "tehlikeli bir zaman dilimi" olduğunu belirtti.

Özkan, Küresel Sumud Filosu kapsamında Gazze'ye ilerledikleri Adagio gemisinin güvertesinde kendi telefonuyla yaptığı video kaydında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dün gece itibarıyla İsrail ordusunun saldırı ve müdahale yaptığı mesafeye girdiklerini dile getiren Özkan, "Dün akşam filomuzun üzerinde yoğun bir şekilde dron uçuşları devam etti. Sabaha doğru saat 05.00 sularında ise filomuzun ana kademe gemilerinden olan Alma gemisinin GPS ve internet veri tabanına yaklaşan iki tane botla siber saldırı düzenlendi ve gemiyle iletişimimiz kesildi." dedi.

Özkan, ardından, filodaki 43 geminin motor durdurup olası durumları tespit etmeye çalıştığını, gemilerinde herhangi bir hasar göremediklerini ve sonrasında yolculuklarına devam ettiklerini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'nun "kararlılıkla Gazze ablukasını kırmak için Gazze'deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için yolculuğuna devam ettiğini" aktaran Özkan, insanlara bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Özkan, bugünün çok daha tehlikeli bir zaman dilimi olduğunun altını çizerek "Çünkü 100 mil mesafesine yaklaştık. Bundan sonra Gazze'ye saatler süren bir mesafemiz kaldı. En geç 24 saat içinde Gazze'de olabilecek bir mesafedeyiz. Olası saldırı ve tacizlerde filoyu yalnız bırakmayın ve kararlılıkla Gazze'de işlenen soykırımı durdurabilecek ve ablukayı kıracak bu hareketin bir parçası olun." ifadelerini kullandı.