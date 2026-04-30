Gazze'ye yardım filosunda 31 Türk aktivist

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.

İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.

Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'a doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
