Küresel Sumud Filosu "2026 Bahar Misyonu" İtalya'dan yola çıktı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak Akdeniz'e açıldı.

Farklı ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025'te oluşturduğu sivil inisiyatif Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferi, İtalya ayağını tamamladı.

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da hareket eden ve 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaşan filoya, İtalya'dan katılacak aktivistler de tekneleriyle Siracusa ve Augusta'da dahil oldu.

Augusta'daki yat limanında tekne sayısı 65'e ulaşan filo bugün limandan ayrılmak için gerekli prosedürleri hallettikten sonra tekneleriyle belirlenen düzene göre öğleden sonra sırayla limandan ayrılarak Akdeniz'e yelken açtı. Tekneleri, Augusta'daki yat limanının açıklarında filoya destek veren Greenpeace gemisi karşıladı.

Teknelerin limandan ayrılışı sırasında çok sayıda Filistin destekçisi de "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar atarken, meşaleler yaktı.

Aktivistler birbirlerine, "Gazze'de görüşmek üzere" diyerek veda etti.

Teknelerin Augusta limanından ayrılış anı renkli görüntülere sahne oldu.

Aktivistler heyecanlı ve kararlı

Filoyla Barselona'dan katılan Türk aktivist Ali Deniz, Gazze yolculuklarının 26'ncı gününde olduklarını belirterek, "Elhamdülillah İtalya'dayız. Burada çok ciddi bir coşku var. İspanya'da da aynı coşkuyu yaşamıştık." dedi.

Deniz, yüzlerce şehirden binlerce aktivistin tek bir amaç için buluştuğuna dikkati çekerek, "Gazze'deki zulmü, İsrail'in soykırımını lanetlemek, oradaki masum kardeşlerimize ulaşıp; onların sesi olmak, kamuoyu oluşturmak, onlara biz buradayız demek için yola çıktık. İnsanlık için, vicdan için buradayız, sizi yalnız bırakmadığımızı söylemek için buradayız diyen insanlarla dolu bir ekibin içindeyiz." diye konuştu.

İtalya'da son günlerinin coşkulu ve yüksek motivasyonla geçtiğini dile getiren Deniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birbirinin dillerini bilmeyen binlerce aktivistin ortak hassasiyeti, her sorunu çözüyor. Hasretle Gazze'ye ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. Oradaki kardeşlerimize, çocuklara ulaşmak için heyecanla kalkış saatimizi bekliyoruz. Umarız, inanıyoruz, bu ablukayı kıracağız. İsrail lanetlisinin bütün planlarını bozacağız. 20 yılı aşkındır bu filo ekibinin sürekli ısrarla ablukayı kırmak için yola çıktığı bu yolculuğun belki de en büyüğünü, en çok ses getirenini biz yapacağız. Biz inanıyoruz ki Gazze limanına yanaşacağız. Oradaki çocuklarla buluşacağız.

Rabbim, bu duyarlılığı gösteren herkesten razı olsun. Karadaki kardeşlerimizin de bizlerle aynı hassasiyeti taşıdığına eminiz. Biz denizde, onlar karada, sosyal medyada sürekli gündemleri; Gazze, Filistin olsun. Bu ablukayı kırmak için herkes elinden geleni yapsın. Çünkü bugün, susmak günü değil. Gazze'yi haykırmak günü. Özgürleşene kadar bu yolculuğa, bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz."

Martina: "Çok sayıda teknemiz, çok büyük bir enerjimiz var"

İtalya'dan filoya katılan İtalyan aktivist Martina da "Bugün, 2026 misyonu olan Küresel Sumud Filosu ile birlikte ayrılıyorum. Çünkü tüm dünyanın 7 Ekim 2023'ten çok daha uzun süredir bir soykırımın devam ettiğinin ve hükümetlerimizin bu soykırımı sadece görmezden gelmekle kalmayıp, Filistin halkının cellatlarıyla işbirliği içinde olduğunun giderek daha açık hale geldiğine inanıyorum." dedi.

Martina, Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini, kendilerinin yapacağı tek şeyin, onlara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Hükümetlerin yapmaları gerekenleri yapmadığını dile getiren Martina, "Madem hükümetlerimiz bunu yapmıyor, o halde bunu bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden gemiye biniyorum. Hazırız ve kesinlikle kararlıyız. Çok sayıda teknemiz, çok büyük bir enerjimiz var." diye konuştu.

Almanya'dan gelen 19 yaşındaki Tom isimli aktivist de buradaki yaşı en genç insanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Beni buraya getiren şey Almanya'dan gelmem ve Almanya'nın Filistin soykırımına en çok ortak olan ikinci devlet olması. Ben, haksızlığı veya insan hakları ihlallerini kabul edemeyeceğimizi öğrenerek büyüdüm. Almanya şimdi de daha önce olduğu gibi, birçok soykırıma ortak olmuş, hatta soykırımı bizzat gerçekleştirmiş durumda. Ben ise soykırımın canlı yayınlanır gibi gözlerimizin önünde gerçekleşmesini ve hükümetimin, halkımın buna ortak olmasını görmeye daha fazla dayanamadım." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri gözaltına almış ve İsrail'e götürmüştü.