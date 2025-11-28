Haberler

Küresel Okuma: İfade Özgürlüğü ve Filistin'le Dayanışma Etkinliği

Bağımsız yayınevleri, şairler ve yazarlar, ifade özgürlüğünü savunmak ve Filistin için dayanışma amacıyla 24 saatlik çevrim içi 'Küresel Okuma' etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, 30 Kasım'da sona erecek ve katılımcılar kendi dillerinde şiirler paylaşacak.

Bağımsız yayınevleri, kolektifler, şairler, yazarlar ve çevirmenlerden oluşan bir koalisyon, ifade özgürlüğü ve Filistin'le dayanışma amacıyla 24 saatlik "Küresel Okuma" etkinliği düzenleyecek.

Okuma etkinliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak yarın 13.30'da başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek etkinliğin güçlü bir dayanışma örneği olması bekleniyor.

Okuyucular ve katılımcıları bir araya getirecek okuma, Filistin'deki Filistinli şairlerle başlayacak ve güneşi takip ederek dünyanın her yanına yayılacak. Bir bölge dinlenirken bir diğerinin söze başlayacağı etkinlikte, katılımcılar kendi dillerinde şiirlerini paylaşacak.

Etkinliğin Türkiye programını New York merkezli Pinsapo Press'in kurucularından Öykü Tekten hazırlayıp sunacak. Katılımcılar arasında Betül Dünder, Mesut Varlık, Sevda Akyüz, Ahmad Zakaria, Melek Deniz Özdemir, Cihan Yurdaün ve Pelin Batu yer alıyor.

Programa, "https://www.youtube.com/watch'v=aGUgT3hxHes". adresinden katılım sağlanabilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
