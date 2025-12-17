Küre'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Vakfın yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak yardımlar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Mütevelli heyetindeki görev süresi sona eren Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk ile Müderris Mahallesi Muhtarı Murat Tulum'a, görev süreleri boyunca sundukları katkı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.