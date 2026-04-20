Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", Küre'de öğrencilerle buluştu.

İlçe genelindeki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar beyaz perde deneyimi yaşayarak keyifli anlar geçirdi.

Çocukların kültür ve sanatla erken yaşta tanışmalarını hedefleyen proje kapsamında öğrencilere çeşitli film gösterimleri sunuldu.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, benzer faaliyetlerin ilçede devam edeceğini ifade etti.

İçme suyu alt yapısı güçlendiriliyor

İlçede içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan şebeke yenileme çalışmaları kapsamında saha uygulamalarına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının azaltılması ve daha sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, çalışmalar süresince zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Açıklamada, yaşanabilecek su kesintileri nedeniyle vatandaşlardan özür dilenirken, gösterilecek anlayış için teşekkür edildi.

Mobil kan bağış aracına ziyaret

Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile birlikte Türk Kızılay Mobil Kan Bağış Aracını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çakır, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta, Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde mevcut güvenlik durumu değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Çakır, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak, ilgili birimlerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin ilçedeki huzur ve güven ortamına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Hasan Hüseyin Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Öktem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz katıldı.