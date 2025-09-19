Küre'de İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda devam eden programda Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup müzik gösterisi yapılmasının ardından program sona erdi.