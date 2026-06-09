Küre Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen kurs ve eğitim faaliyetlerinde ortaya çıkan el sanatları, giyim ve dekoratif ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Kursiyerler, sergiyi gezen Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Aras'a eserler hakkında bilgi verdi.