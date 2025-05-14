Küre'de Çevre Eğitimi: Öğrencilere Atık Yönetimi ve Doğa Koruma Anlatıldı
Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında, ilçe okullarında çevre koruma ve atık yönetimi konusunda eğitimler verildi. Öğrencilere doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve çevre kirliliğine karşı duyarlı olmanın önemi anlatıldı.
Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri çerçevesinde ilçe okullarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Cumhuriyet İlkokulunda ilçede faaliyet gösteren maden işletmesi yetkililerince eğitimler verildi.
Atık yönetimi, çevre kirliliğine duyarlı olma, doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve doğayı koruma konularının yer aldığı eğitimler verildi.
Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel