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Küre'den kısa kısa

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Küre İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında dönem sonu etkinliği düzenlendi. Müftü Özkan, kursun çocukların manevi gelişimine katkısını vurguladı. Ayrıca TDV vekaletle kurban organizasyonuyla 20 aileye kurban eti dağıtıldı.

Küre İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için dönem sonu etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, programda yaptığı konuşmada, kursun çocukların manevi gelişimlerinin önemli katkı sunduğunu söyledi.

Etkinliklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 20 aileye kurban eti dağıtıldı.

TDV'den yapılan açıklamada, bağışların ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket olarak ulaştığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün
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