Kurbanlık Pazarı'ndaki Denetim Sırasında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kurbanlık Pazarı'ndaki Denetim Sırasında Güvenlik Güçlerine Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı'nda, denetim sırasında güvenlik güçlerine sopalarla saldıran 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurbanlık pazarındaki denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bağlum Kurban Pazarı'nda önceki gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında görevli polislere saldıran şüpheliler R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklama, 8'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buradaki sorgularının ardından zanlılardan R.A, F.A, R.B ve M.C.B "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanırken, E.B, F.A, H.O, H.Y, M.G, Ö.K, S.S. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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