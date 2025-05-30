Kurbanlık Koyun Trafiği Yavaşlattı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçan kurbanlık koyun, kara yoluna çıkarak trafik akışını yavaşlattı. Sürücüler hayvana çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıkınca trafik yavaşladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Kocaeli yönüne giden araçların arasına girerek yol boyunca koştu. Sürücüler hayvana çarpmamak için yavaşlayarak ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yavaşlamasına neden olan koyun, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Haber: Zehra BAYKAL -Kamera: YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel