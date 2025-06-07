Kurbanlık Koç, Villanın Havuzuna Atlarken Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kurbanlık Koç, Villanın Havuzuna Atlarken Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kurbanlık koçun sahibinden kaçıp bir villanın bahçesine girerek havuzuna atlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, koçun kesime hazırlanan sahibinin elinden kaçmasıyla gerçekleşti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koçun, bir villanın bahçesine girip havuzuna atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmeye hazırlanırken, koç bir anda ipini koparıp kaçmaya başladı. Mahalle arasında koşan koç, kısa süre sonra bir villanın bahçesine girdi. Bahçedeki havuza atlayan koçun kısa süreli yüzdüğü anlar villanın güvenlik kamerasına yansıdı. Koçun ardından villanın bahçesine giren Sedat Kasap, havuz kenarına gelen hayvanı eliyle dışarı çıkararak yakaladı. Firari kurbanlık, yeniden götürüldüğü evin bahçesinde kesilerek kurban edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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