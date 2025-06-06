Kurbanlık Kesimi Sırasında 14 Kişi Hastanelik Oldu, Bir Kişinin Ayağı Kırıldı

Erzurum'da üzerine kurbanlık düşen adamın ayağı kırıldı

Oltu ilçesinde 14 acemi kasap hastanelik oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çok sayıda vatandaş kurbanlık keserken kendini yaraladı. Oltu ilçesinde ilk günün acemi bilançosu 14 oldu.

Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düşen vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda kendisini yaraladı, hastanelik oldu. Oltu ilçesinde Şinasi Yıldırım isimli vatandaş büyük baş kurbanlığını kesmek için calaska kullandı. Ancak kurbanlık bir anda calaskadan kurtularak sahibinin üzerine düştü. Ayağı kırılan Yıldırım, Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Bu arada kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesine akın etti. Öğle saatine kadar 14 kişi Oltu Devlet Hastanesine müracaat etti. Bir çok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanırken, çoğu Oltulu vatandaş kurbanlarını kazasız kesmeyi başardı.