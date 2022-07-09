KURBANLIK BOĞAYI 7 KİŞİ ZAPTEDEMEDİ; BİR KİŞİ ALDIĞI DARBE İLE YERE DÜŞTÜ

ARNAVUTKÖY'de ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zaptedilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu. Bir kişiyi yere yıktı.

Kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Dev boğa gözü kapatılarak bir ağaca bağlandı. Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğa kesilmek üzere bekletiliyordu. Sahibi ile birlikte 7 kişi boğayı tutmak için yanaştı. Bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten kurbanlığı tutarken 4 kişi de gövde tarafından boğayı tutmaya başladı. Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi. Boğanın hamlesiyle çevresineki 7 kişiyi sağa sola doğru savuran boynuzundan tutan bir kişiyi de yere düştü. Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel