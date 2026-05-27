Kurbanlık boğanın boynuzuyla bacağından yaralandı, 60 dikiş atıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kurbanlık aldığı boğayı kesmeye çalışırken hayvanın boynuzunun bacağına saplanmasıyla yaralanan Şeref Çınarlıdere yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çınarlıdere, bacağına 60 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde namazın ardından kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelerin yolunu tuttu. Elleri ve bacakları sargılı olarak hastanelere gidenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BOYNUZU BACAĞINA SAPLANDI

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na gelen kurban keserken kendini yaralayan Şeref Çınarlıdere ise bacağından yaralandı. Kesmeye çalıştığı boğanın boynuzunun sağ bacağına saplanması sonucu yaralanan Çınarlıdere'nin yarasına 60 dikiş atıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Şeref Çınarlıdere, "Kurban keserken tosunun boynuzu battı bacağıma. İyiyim şükür. Bacağımda çift dikiş var, biri içte yağda, diğer dışta. 50-60 dikiş var" dedi.

