Kurbanlık Boğa Ormanda Yakalandı

Kurbanlık Boğa Ormanda Yakalandı
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Bolu'nun Kızılağıl köyünde kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinden kaçtı. Köylüler, boğayı yakalamak için uzun uğraşlar verdi ve ormanda yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla onu yakaladılar. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BOLU'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu ormanda yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Kızılağıl köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı'nda kesime götürülen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Köylüler tarlaya kaçan boğanın peşine düştü. Bir süre sonra ormana giren boğa, yaklaşık bir saat süren çalışmayla köylüler tarafından yakalandı. O anlar, köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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