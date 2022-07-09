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Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Kurbanlıklardan detaylar Kesim alanından görüntüler Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.

Kurbanlıklardan detaylar

Kesim alanından görüntüler

Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

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