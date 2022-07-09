Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor Kurbanlıklardan detaylar Kesim alanından görüntüler Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor. Kurbanlıklardan detaylar Kesim alanından görüntüler Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor. AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel Kurban Güncel Haberler

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