Kurban kesim alanlarında ilk gün yoğunluğu devam ediyor
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Kurbanlıklardan detaylar Kesim alanından görüntüler Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.
Kurbanlıklardan detaylar
Kesim alanından görüntüler
Kesim alanındaki vatandaşlardan detaylar ANKARA - Pursaklar kurban pazarında bulunan kurban kesim alanında ilk gün yoğunluğu devam ediyor.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel