Haberler

Kayseri ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kayseri ve çevre illerde 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

Kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere gelen yaralıların çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sivas

Sivas'ta bıçak kesiği ya da hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 40 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Niğde

Niğde'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralandı.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 46 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti