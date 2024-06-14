Kurban etinin kızartma veya kavurma yapılmaması önerildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ülke genelindeki aşırı sıcaklar nedeniye kurban etinin ilk etapta kavurma veya kızarma yapılmamasını önerdi.

Yılmaz, AA muhabirine, Kurban Bayramı boyunca et tüketimi ve saklama koşulları hakkında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Kurban etlerinin dinlendirilmeden tüketilmesinde duyusal lezzetin alınamadığını aktaran Yılmaz, "Kurbanlık hayvanların kesiminin ardından et tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvanlar kesildikten sonra hemen tüketilmemeli. En azından 6 saat bir gün süreyle kurban edilmiş olan hayvan etlerinin dinlendirilmesi gerekiyor."dedi.

Bayramlarda özellikle tatlı, şeker ve çikolata tüketiminde önemli artış yaşandığını anlatan Yılmaz, vatandaşların bayram süresince beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, kurban etlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirttti.

Aşırı sıcaklarda soğuk zincirin mutlaka sağlanması gerektiği,ni vurgulayan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurban etlerinin çok iyi şartlarda muhafaza edilmesi tüketici sağlığı ve ekonomik açıdan oldukça önemli. Yine bu dönemde kurban etlerinin özellikle yağlı olan bölümlerin direk tüketilmesinin tüketici sağlığı açısından oldukça zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Onun için burada ilk başlangıçta kızartma ve kavurma işlemlerinden biraz daha uzaklaşarak, bu sıcak günlerde haşlama ve ızgara yönteminin tercih edilmesi sağlık açısından oldukça önemli."