Haberler

Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan gelen Mehmet Duymuş ile amca oğlu Ali Duymuş arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Ali Duymuş, kuzenini 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada kuzeni Mehmet Duymuş'u (42) 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Ali Duymuş (32), utuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketine gelen Mehmet Duymuş ile amcasının oğlu Ali Duymuş arasında iddiaya göre sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Duymuş, elindeki bıçakla Mehmet Duymuş'u vücudunun 5 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Duymuş, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaralıya eskortluk yaparak hastaneye ulaştırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Duymuş, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ali Duymuş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı