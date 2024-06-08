Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala memleketlerine ya da tatile gidecek olan vatandaşlar son hazırlıklarını yapmaya başladı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da gözler otoyollara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak.

AYIN 15'İNDE 24'ÜNE KADAR OTOYOLLARDAN ÜCRETSİZ GEÇİLECEK

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ise ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.