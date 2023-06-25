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Kurban Bayramı tatili başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor

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Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Ataşehir TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

KURBAN Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Ataşehir Tem Otoyolu'nda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı. İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Kurban Bayramı TEM Otoyolu Ataşehir İstanbul Güncel Haberler

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