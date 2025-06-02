Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi ilçe emniyet ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Ekipler, vatandaşları bilinçlendirmek ve olumsuzlukları önlemek amacıyla yol uygulamaları ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlemler aldı. Ekiplerin trafik farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için yol uygulamaları ve bilgilendirme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Alınan önlemlerle bayram süresince olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Polis ekipleri, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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