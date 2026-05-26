Tekirdağ'da kurban satış yerlerinde denetimler sürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve uygun şartlarda kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki satış noktalarında kontroller sürüyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan denetimlerde, hayvanların sağlık durumları, küpe ve pasaport bilgileri, sevk belgeleri ile işletmelerin hijyen şartları inceleniyor.

Ekipler ayrıca hayvan refahı kuralları, bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ve kayıt sistemine uygunluk konularında da kontrol yaparak yetiştiricilere bilgilendirmede bulunuyor.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.