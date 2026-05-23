Haberler

Kütahya trafiğinde bayram yoğunluğu

Kütahya trafiğinde bayram yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın çevre ve kara yollarında Kurban Bayramı tatili öncesi yoğunluk oluştu. Kütahya-Eskişehir kara yolunda araç kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, emniyet ekipleri kavşaklarda önlem alarak trafiği düzenlemeye çalıştı.

KÜTAHYA'nın çevre ve kara yollarında Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu oluştu. Kütahya-Eskişehir kara yolunda ise araç yoğunluğu 10 kilometreyi aştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Kütahya-Eskişehir (D230) ve Kütahya-Afyonkarahisar (D650) kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanabilmesi için kent genelindeki kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı noktalarda sürücüleri yönlendirerek trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri Kütahya-Eskişehir kara yolu oldu. Kütahya istikametinde oluşan araç yoğunluğunun yaklaşık 10 kilometre kadar uzadığı görüldü. Trafik akışı zaman zaman yavaşlarken sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

KAVŞAKLARDA DÜZENLEME YAPILDI

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Tren Garı Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesine gidildi. Kavşak, merkez istikametine geçişe kapatılırken, bölgede yalnızca Eskişehir ve Afyonkarahisar yönlerine transit geçişe izin verildi. Sera Köprülü Kavşağı'nda ise normalde tek şerit olarak kullanılan Afyonkarahisar katılımı, yoğunluk nedeniyle dubalarla çift yönlü olarak kullanılmaya başlandı. Öte yandan yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildi. Ağır tonajlı araçların geçişine belirli aralıklarla izin veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir

Kurultay davasında çarpıcı ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
Kutup ayısı sanıldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bir ilimizde 'kutup ayısı' alarmı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...