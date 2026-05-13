Bayramda demir yolunda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı, hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

YHT'YE 3 BİN 864 KİŞİLİK 8 EK SEFER

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Buna göre, 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere Ankara-İstanbul-Ankara arasında Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17. 45'te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak 8 ek seferle toplam 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

'TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ'

İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagon ilave edildiğini belirten Uraloğlu, "9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır. Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
