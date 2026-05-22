Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Aydın'ın Söke ilçesinde, turistik bölgelere geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve jandarma trafiği yönetmek için çalışıyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas, Aydın'ın Kuşadası ve Didim gibi turistik bölgelerinin geçiş güzergahında yer alan bu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Polis ve jandarma, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.