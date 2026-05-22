Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor

Turizm bölgelerinin geçiş noktalarından Aydın'ın Söke ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte yoğunluk oluşuyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle Aydın'ın Söke ilçesinin girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas, Aydın'ın Kuşadası ve Didim gibi turistik bölgelerinin geçiş güzergahında yer alan bu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Polis ve jandarma, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.