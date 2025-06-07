Kurban Bayramı'nda Parti Heyetlerinin HÜDA PAR'ı Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında HÜDA PAR'ı, Ak Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DSP ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret etti.

HÜDA PAR'da konuk heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ile Genel İdare Kurulu Üyeleri Hasan Bozdaş ve Hamdullah Er karşıladı.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki AK Parti heyetinde, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Özge Çelik ve Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir yer aldı.

Kurt, ziyaretteki konuşmasında, Filistin'de yaşanan soykırımın herkesi derinden etkilediğini ve bu bayramı da acı içinde geçirdiklerini ifade etti.

Soykırımın durması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, söz konusu soykırımın benzerinin dünyada bugüne kadar yaşanmadığını söyledi.

Resul Kurt, "Bütün dünya ülkelerinin elini taşın altına koyması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zulme ortak olmaması lazım. İsrail aslında küçük bir devlet, çok varlığı olan bir ülke değil ama bütün gücünü Amerika'dan alan, Amerika'nın askeri gücünü kendi gücü gibi kullanan bir devlet. Dolayısıyla tüm dünyanın, Amerika da dahil bu zulme 'dur' demesi lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin iç cephedeki birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Kurt, bayramların dostluk ve kardeşliğin pekişmesine vesile olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silahlarını bıraktığı, bütün birimleriyle birlikte feshinin nihai sonuca ulaştığı bir dönemi görmek istiyoruz. Hem devlet hem millet olarak güçlü olabilmemizin en önemli göstergesi terörsüz olmak. Coğrafyamızda birlik ve kardeşliği ne kadar güçlendirirsek ülkemizin huzuru o kadar ileri gider."

"Bayramlar en iyi şekilde idrak edilmeli"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu da Kurban Bayramı'nın herkes için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan mezalimlerin yürekleri burktuğunu ifade eden Emiroğlu, buna rağmen bayramların en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Emiroğlu, gündemde anayasa değişikliği konusunun olduğunu anımsatarak, yeni, sivil ve adil bir anayasa istediklerini ve bu yöndeki çabaları desteklediklerini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emiroğlu, bir hak arama yöntemi olmayan terör ve şiddetin mutlaka bitmesi gerektiğini kaydetti.

Emiroğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefini desteklediklerini belirterek, "Hepimizin temennisi, yapılan fesih açıklamasının somut olarak bir sonuca bağlanması, silahların tamamen gömüldüğü, devre dışı kaldığı bir sürecin başlamasıdır." dedi.

Sürecin biraz yavaş ilerlediğini ve temkinli olmak gerektiğini ifade eden Emiroğlu, terörün bitmesiyle milletin rahatlayacağını dile getirdi.

HÜDA PAR'a, AK Parti'nin ardından DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DSP ve Gelecek Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu.