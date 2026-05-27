Sultangazi'de kurbanlıkları yol kenarları ve parklarda kestiler

İstanbul'da kurban kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar, park ve yol kenarlarında hijyen koşullarından uzak şekilde kurban kesti. Sultangazi'deki kesimler havadan görüntülendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,Kurban Bayramının 1'inci gününde kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler, yol kenarlarına ve parklarda kurbanlıkları kesti. Yerlere serdikleri naylonların üzerinde kurbanlıkları kesen vatandaşlar, daha sonra etlerini bölüşerek paylaştıktan sonra bölgelerden ayrıldı. Sultangazi'de parklarda yapılan kesimler havadan görüntüledi.

İstanbul'da kurban kesim merkezlerinde kesim için uzun kuyruklar oluşurken, bu kuyruklarda beklemek istemeyen bazı İstanbullular kurbanlarını yol kenarları, park gibi alanlarda kesti. Vatandaşlar kamyonetlerle alanlara getirdikleri kurbanlarını ağaç altlarında keserken, yerlere serdikleri naylonların üzerinde parçalara ayırdılar. Hijyen koşullarından uzak bir şekilde yapılan kurban kesimlerinin ardından vatandaşlar, etleri yanlarında getirdikleri poşetlere koyarak bölgeden ayrıldı. Sultangazi bölgesinde yol kenarında ve ağaç altlarında yapılan kurban kesimleri havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
