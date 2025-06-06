Kurban Bayramı'nda Mogan Gölü'nde Piknik Keyfi

Kurban Bayramı'nda Mogan Gölü'nde Piknik Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirenler, güzel havanın tadını Mogan Gölü'nde piknik yaparak çıkardı. Aileler mangal ve semaver eşliğinde bir araya gelirken çocuklar oyun parklarında eğlendi.

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih edenler, mesire yerlerine giderek güzel havanın tadını çıkardı.

Başkentin en kalabalık noktalarından olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken, çocuklar da oyun parklarında vakit geçirdi.

Vatandaşların bazıları ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları göl manzarasını seyretti.

Bayramın birinci gününü Mogan Parkı'nda geçiren Fatma Aliye Siper, çocukları ve torunlarıyla piknik yaptıklarını belirterek, "Bayramı elimizden geldiği kadar yaşamak istiyoruz. Havanın güzel olması da bizim için bir avantaj oldu. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum." dedi.

Ailesiyle pikniğe gelen ve cağ kebap yapan Yetkin Öztürk de bayramın güzel geçtiğini anlatarak, "Bizde yöreseldir. Kuzu kesildi mi ilk gün saat 09.00'da köyde herkesin kebabı hazır olur. Tabii Ankara'da evlerde kebap yapma şansı yok, biz de Mogan'a geldik." diye konuştu.

Üçüncü sınıf öğrencisi Sade Derin Aslan da Hatay'dan Ankara'ya ziyarete geldiklerini, kuzeniyle şeker topladıklarını ve eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yumruk atan kişi konuştu
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.