Kurban Bayramı'nda İstanbul Otogarı'nda Yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından kente dönenler ile tatil için İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Büyük İstanbul Otogarı, kentte yoğunluk yaşanan noktalar arasında bulunuyor.

Şehir dışına çıkmak için otogara gelenler otobüs firmalarının önleri ile peronlarda yoğunluk oluşturdu.

Memleketinden dönenlerin ise beraberinde koli ve çuvallarla erzak getirdiği görüldü.

Bir firmada otobüs şoförü olan Ayaz Aydın, bayram nedeniyle yolcu yoğunluğunun devam ettiğini, bu nedenle ek seferler düzenlendiğini söyledi.

Bu durumun trafiği de etkilediğini belirten Ayaz, yoğunluk bitene kadar ek seferlerin devam edeceğini aktardı.

Bayram tatili için Düzce'den yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğini belirten İsmail Yaşar, dönüş için son günü tercih ettiğini dile getirdi.

Yaşar, Düzce'ye her saat başında otobüslerin hareket ettiğini, bu nedenle bilet bulmakta zorlanmadığını ifade etti.

Anne ve babasının yanına bayram ziyareti için geldiğini söyleyen Veysel Ayhan ise "Anne ve babamızı gördük, görevimizi tamamladık. Bayramın son gününde dönüşümüzü inşallah yapacağız." diye konuştu.