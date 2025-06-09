Kurban Bayramı'nda Gürleyik Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını

Kurban Bayramı'nda Gürleyik Şelalesi'ne Ziyaretçi Akını
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Eskişehir'de bulunan Gürleyik Şelalesi, Kurban Bayramı nedeniyle çevre illerden gelen ziyaretçilerle dolup taştı. Ormanın içindeki doğal güzellikleri ile dikkat çeken şelaleye girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Ziyaretçiler, bayram tatilini aileleriyle burada geçirip doğanın tadını çıkarıyor.

Kurban Bayramı'nda Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Gürleyik Şelalesi Kurban Bayramı nedeniyle çevre illerden adeta ziyaretçi akınına uğrarken, alanda adım atacak yer kalmadı.

Eskişehir kent merkezine 122 kilometre uzaklıktaki Mihalıççık ilçesindeki Gürleyik Şelalesi, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Ormanın içinde bulunan şelale, Kurban Bayramı vesilesiyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Bayram tatili nedeniyle Eskişehir ve çevre illerden gelen vatandaşlar, şelalenin suyunda yüzüp, ormanlık alanın keyfini çıkarıyor. Gürleyik Şelalesi'ne girişlerde araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

"Mükemmel bir havası ve suyu var"

Ankara'dan Gürleyik Şelalesi'ne gelen bir ziyaretçi, "Bayram tatilini değerlendirmek için Ankara-Ayaş karayolu üzerinden Eskişehir'in Gürleyik Şelalesi'ne geldik. Buraya ailemle birlikte geldik. Buranın mükemmel bir havası ve mükemmel bir suyu var. Herkesin buraya gelmesine tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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