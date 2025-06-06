Kurban Bayramı'nda Antalya Plajları Doldu Taştı

Kurban Bayramı'nda Antalya Plajları Doldu Taştı
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Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü.

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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