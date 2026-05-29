İstanbul'da bayramın üçüncü gününde 204 "acemi kasap" hastanelik oldu

Güncelleme:
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi, benzer yaralanmaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
