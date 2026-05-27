Kurban Kesimi Esnasında En Az 13 Bin 513 Kişi Yaralandı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur."
Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."