Kurban Bayramı namazı kılındı
AA - Sayim Harmancı - Güncel
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İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun vaaz vermesi Vatandaşların Ulu Cami'de namaz kılması Bayram namazı hutbesinin okunması Cemaatin tekbir getirmesi Dua edilmesi Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı kıldı.
İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun vaaz vermesi
Vatandaşların Ulu Cami'de namaz kılması
Bayram namazı hutbesinin okunması
Cemaatin tekbir getirmesi
Dua edilmesi
Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı kıldı.
AA / Sayim Harmancı - Güncel