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Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun vaaz vermesi Vatandaşların Ulu Cami'de namaz kılması Bayram namazı hutbesinin okunması Cemaatin tekbir getirmesi Dua edilmesi Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı kıldı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun vaaz vermesi

Vatandaşların Ulu Cami'de namaz kılması

Bayram namazı hutbesinin okunması

Cemaatin tekbir getirmesi

Dua edilmesi

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç'ın vatandaşlarla bayramlaşması HAKKARİ - Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı kıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Kurban Bayramı Emre Kılıç Cami Güncel Haberler

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