Kurban Bayramı Mesajı: Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Kurban Bayramı Mesajı: Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, bayramların ortak değerler etrafında birleşme, merhamet paylaşma ve barış duygularını güçlendirme zamanları olduğunu belirtti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, bu toprakların asırlardır bayramları yalnızca bir takvim günü olarak değil bir vicdan, dayanışma ve kardeşlik hali olarak yaşadığını belirtti.

Özellikle Kurban Bayramı'nın, sadece bir ibadetin değil paylaşmanın, anlamlı fedakarlığın, insan olmanın yüksek erdemlerinin hayata dokunduğu zamanlar olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyanın pek çok yerinde barışa hasret çocuklar, gözyaşına mahkum anneler ve umudunu ayakta tutmaya çalışan insanlar varken bizim soframızda bir lokmayı, yüreğimizde bir umudu, gönlümüzde bir selamı paylaşabiliyor olmamız en büyük zenginliğimizdir. Kurban Bayramı, bu ortak vicdanı canlı tutmak ve sorumluluk duygusunu yeniden hatırlamak için eşsiz bir vesiledir. Millet olarak bizler, her dönem olduğu gibi bugün de ortak değerlerimiz etrafında birleşmeyi bilen, farklılıklarımızla zenginleşen büyük bir toplumuz. Bayramlar da bu beraberliğin güçlendiği, birliğimizin perçinlendiği, dostlukların tazelendiği kıymetli zamanlardır.

Kurban Bayramı, yalnızca bir ibadetin ifa edildiği değil kırgınlıkların onarıldığı, merhametin paylaşıldığı, barış ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna bir dönemdir. İçinde bulunduğumuz barış ikliminin de bu ruhla daha da derinleşeceğine inanıyor, bayramın bu kıymetli süreci daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.