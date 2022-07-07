Kurban Bayramı hazırlıkları
AA - Muhammet Kasım - Güncel
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Kerkük kentindeki Büyük Bazar Çarşısı'ndan detay görüntüler Alışveriş yapan vatandaşlar KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentindeki Büyük Bazar, Korya ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nda, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Kerkük kentindeki Büyük Bazar Çarşısı'ndan detay görüntüler
Alışveriş yapan vatandaşlar KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentindeki Büyük Bazar, Korya ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nda, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
AA / Muhammet Kasım - Güncel