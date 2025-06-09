Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Afyonkarahisar'da Yoğunlaşıyor

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Afyonkarahisar'da Yoğunlaşıyor
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'da ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Afyonkarahisar-Antalya ve Afyonkarahisar-İzmir otoyollarında trafik artıyor. Emniyet ve jandarma, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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