Deprem Şehitliğinde Bayram Arifesi Duygu Dolu Anlar

Adana'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin kabirleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınları tarafından ziyaret edildi. Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarları temizleyip dua etti, acılı anlar yaşandı.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinde Adana'da hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Acılı aileler, Türk bayrakları ile donatılan kabirleri temizleyip, dua etti.

'DAHA 3-4 AYLIK HAMİLEYDİ'

Depremde yakın arkadaşını kaybeden Merve Gül Yolcu, "Gaziantep İslahiye ilçesinde oturan yakın arkadaşım 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaşadığı bina yıkıldı. Daha 3-4 aylık hamileydi. Yıkılan apartmanda sadece eşi kurtuldu. Kayınvalidesi, kayınbabası, görümcesi, hepsi vefat etti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Biz de bayram arifesinde ziyaretine geldik. Her bayram gelmeye çalışıyoruz. Elimizden başka da bir şey gelmiyor zaten" dedi.

'O GÜNÜ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM'

Çok büyük acılar yaşadıklarını ve 6 Şubat gününü hatırlamak istemediğini belirten Murat Günerdem, "Depremde Adana'da kardeşimi, yengemi ve yeğenimi kaybettim. Apartmanları yıkıldı ve enkaz altında kaldılar. O günü hiç hatırlamak istemiyorum çünkü çok acıydı. Çok acı günler yaşadık. Bugün de bayram arifesi onları yalnız bırakmadık. Kabirlerini temizlemeye ve dua etmeye geldik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
