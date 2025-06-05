Kurbağa Adamlar, Hayalet Ağları Temizleyerek Deniz Hayatını Korudu

Kurbağa Adamlar, Hayalet Ağları Temizleyerek Deniz Hayatını Korudu
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Mersin'de gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğinde kurbağa adamlar, bir batık gemideki 200 metre uzunluğundaki hayalet ağları temizleyerek balıklara yeni yaşam alanları oluşturdu. Ayrıca çevresel atıkların temizlenmesiyle denizlerin kirlenmesi önlendi.

Kurbağa adamlar daldı, hayalet ağlar temizlenip balıklara yaşam alanı oluşturuldu

MERSİN - Mersin'de 3 mil açıktaki gemi batığında tespit edilen hayalet ağlar, kurbağa adamlar tarafından temizlenerek balıklara yaşam alanı oluşturuldu.

Çevre Haftası dolayısıyla Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğünce 'deniz temizliği' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Mersin Limanı'ndan 3 mil açıkta, 15 metre derinlikte, 120 metre uzunluğunda bulunan batık gemide kurbağa adam personellerince yapılan dalışlarda tespit edilen yaklaşık 200 metre uzunluğundaki su altı doğal yaşamını tehdit eden hayalet ağlar, dalgıçlarımız tarafından gemi yüzeyinden temizlenerek sualtı canlılarına yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Ayrıca 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nda, yine kurbağa adamlarca yaklaşık 5 metre derinlikte yapılan dalışlarda, doğal yaşamı tehdit eden çevresel atıklar temizlenerek denizleri kirleten otomobil lastiği, cam ve plastik şişeler, demir çöp kovaları, sandalye, kasa, demir bariyerler, bisiklet, damacana gibi birçok çevresel atık toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
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