Kuran-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

Kuran-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

KARABÜK - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilin katılımıyla düzenlenen, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finaline 10 ilden katılım sağlandı.

Jüri üyeleri, yarışmacılara, tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlerden 100 üzerinden puan verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa MEB Temsilcisi Mehmet Şahap Özalaybey, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, KAİMDER Başkanı Hasan Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda konuşan MEB Temsilcisi Mehmet Şahap Özalaybey, " araştıran sorgulayan bilgi ve Hikmet'in yolundan giden çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler şeklinde yetiştirmek amaçlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bu bağlamda ülkemizde her yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışmaları düzenlemektedir. Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında kendi illerinde dereceye giren öğrencilerimiz bugün bölge finalinde yarışacaklar, onlara başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da düzenlenen yarışmalar sayesinde gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anladıklarını ve doğru bir şekilde okumalarına katkı sağladığını, aynı zamanda gençler arasında da dostluk ve dayanışmayı arttırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise kategorilerindeki yarışmada birinci olanlar 21 Mayıs 'ta düzenlenecek Türkiye Finalinde illerini temsil edecek.