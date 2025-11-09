Haberler

Kuraklık ve Su Seviyesi Düşüklüğü, Tarihi Köprüyü Gün Yüzüne Çıkardı

Güncelleme:
Konya Ovası'ndaki Apa Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Emekli öğretmen Süleyman Şahin, baraj yapılmadan önce sular altında kalan köyünde çocukluğunu yaşadığını ve köprünün görünmesinin duygusal anılar biriktirdiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda tarımsal sulamada kullanılan Apa Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Çocukluğunu baraj yapılmadan önce sular altında kalan köyde geçiren emekli öğretmen Süleyman Şahin (72), "Köprü bayağı yüksekti. Altındaki gözlerden at arabaları geçerdi. Mart, nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Şimdi balçık olmuş, çamur olmuş. Şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış" dedi.

Çumra ilçesinde yer alan Apa Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce, halk arasında 11 gözlü köprü olarak bilinen tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Köprünün Osmanlı Dönemi'nin son zamanlarına ait olduğu tahmin ediliyor, ancak kesin yapım tarihi bilinmiyor.

Çocukluğunu baraj yapılmadan önce sular altında kalan Apa köyünde geçiren emekli öğretmen Süleyman Şahin, baraj yapımı nedeniyle 1957 yılında köyden taşınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Şahin, "Baraj kurulunca yeni Apa köyü kurulmuştu. Eski köyümüzde Romalılardan kalma eserler çıkmıştı. Köprü bayağı yüksekti. Altındaki gözlerden at arabaları geçerdi. Mart, nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Şimdi balçık olmuş, çamur olmuş. Şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış. Bizim çocukluğumuz burada geçti" diye konuştu.

'BARAJ İÇİN BIRAKIP GİTTİĞİM KÖYÜMÜZ, SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI'

Çocukluğunun geçtiği köyün baraj nedeniyle sular altında kalacağını annesinin ağlamasıyla öğrendiğini ifade eden Süleyman Şahin, "Bir sabah uyandığımda rahmetli annem ocağa tencereyi koymuş bir şeyler pişirirken için için ağlıyor, bir şeyler anlatıyordu. Neden ağladığını sordum O da bana 'Burası baraj olacakmış. Evler yıkılacak, mezarlar suyun altında kalacakmış. Biz burada doğduk, annemiz, babamız buradaydı. Onları burada bırakıp gideceğiz' diye ağlıyordu. Annemin gözyaşlarıyla öğrendim köyümüzü bırakıp gideceğimizi. Burada hatıramız çok. Baraj için bırakıp gittiğim köyümüz, sular çekilince ortaya çıktı" dedi.

